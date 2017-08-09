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الملالي يُضيّع مواجهة ليبيا

نشر يوم 2017/08/09 1752 0 اسماعيل عشاش الملالي يُضيّع مواجهة ليبيا
وضع الناخب الوطني، لوكاس ألكاراز، اللمسات النهائية على تشكيلته في إطار الإستعدادات لمُباراة الذهاب أمام ليبيا في إطار تصفيات "الشان"، وذلك خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها أشباله بسيدي موسى وهذا قبل السفر على الساعة الخامسة عصرا صوب قسنطينة على متن رحلة خاصة.

أعلن الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بأن الصاعد فريد الملالي، لن يكون معنياً بالمباراة التي ستلعب يوم السبت القادم على أرضية ملعب "الشهيد حملاوي" بسبب عدم تعافيه من الإصابة، كما أشار نفس المصدر إلى أنّ نجم بارادو سيعود للمجموعة في الفترة القادمة وسيتواجد معها في الرحلة إلى تونس تحضيرا لمواجهة الإياب أمام ليبيا.
وأكد موقع "الفاف" على جاهزية حارس شباب بلوزداد، عبد القادر صالحي والذي خضع لتمرين خاص ومنفرد تحت إشراف، عزيز بوراس على أنّ يندمج مع بقية زملائه في الساعات القليلة القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

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