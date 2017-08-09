الملالي يُضيّع مواجهة ليبيا

أعلن الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بأن الصاعد فريد الملالي، لن يكون معنياً بالمباراة التي ستلعب يوم السبت القادم على أرضية ملعب "الشهيد حملاوي" بسبب عدم تعافيه من الإصابة، كما أشار نفس المصدر إلى أنّ نجم بارادو سيعود للمجموعة في الفترة القادمة وسيتواجد معها في الرحلة إلى تونس تحضيرا لمواجهة الإياب أمام ليبيا.

وأكد موقع "الفاف" على جاهزية حارس شباب بلوزداد، عبد القادر صالحي والذي خضع لتمرين خاص ومنفرد تحت إشراف، عزيز بوراس على أنّ يندمج مع بقية زملائه في الساعات القليلة القادمة.