شعيب عليم : حلمت دائما برئاسة اتحاد البليدة

أرجع رئيس اتحاد البليدة الجديد شعيب عليم ، وهو أصغر رئيس في رابطة القسم المحترف الأول ، عن عمر 28 سنة سبب توليه شؤون العارضة الأدارة للإتحاد ، الى حبه الكبير لفريق مدينة الورود و غيرته عليه على حد قوله ، و أكد عليم أنه ليس متخوف من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه ، و التي تهرب منها كبار أرباب أعمال البليدين وفي تصريح له أضاف :" منذ صغري وأنا احلم برئاسة اتحاد البليدة ، كأي مناصر وفيّ للإتحاد ، فأنا أعشق فريقي و أغار عليه ، أطراف مقربين من الإدارة عرضوا عليّ فكرة رئاسة اتحاد البليدة ، وبدوري قبلت هذه المهمة ، التي أراها صعبة و صعبة جدا لتحقيق البقاء، لكن بتعاون الأنصار معنا سنصل إلى هذا الهدف من دون شك " . وعن قضية مدرب الإتحاد أوضح عليم أنه قرر بتشاوره مع المدرب المؤقت زان جلب مدرب رئيسي يعمل الى جانبه في وقت رفض فيه ذكر الأسماء المقترحة لهذا المنصب .