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إيسكو ينتقم من مانشستر يونايتد بعدما سخروا منه !!

نشر يوم 2017/08/09 185 0 عبد الرؤوف بن طيب إيسكو ينتقم من مانشستر يونايتد بعدما سخروا منه !!
أشادت مختلف العناوين الصحفية الإسبانية، بالمستوى الرائع الذي ظهر به إيسكو في السوبر الأوروبي، بعدما قاد ريال مدريد للتتويج باللقب على حساب مانشستر يونايتد، وتم اختياره أفضل لاعب في اللقاء، لينتقم بشكل خاص من الشياطين الحمر.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إيسكو انتقم بأفضل طريقة من النادي الانجليزي، الذي رفض التعاقد معه في عام 2013 لما كان إيسكو لا يزال ينشط في نادي مالاغا الإسباني، حيث تم ربط اسمه حينها بالانضمام إلى اليونايتد، لكن النادي الانجليزي رفض الصفقة لسبب غريب، وهو أن إيسكو كان مهاريا بالفعل لكنه لم يكن لاعبا سريعا وفعالا، وعاب على اللاعب أيضا كون رأسه كبير الحجم مقارنة بجسمه، ما يجعله غير قادر على التحلي بالسرعة في الملعب.

وسخرت الصحيفة الإسبانية من الفريق الانجليزي، بعد تتويج مدريد بالسوبر الأوروبي، واعتبرت أن إيسكو انتقم من الشياطين الحمر بطريقته بعدما حرمهم من اللقب وسجل في مرماهم هدفا حاسما.

 

 

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