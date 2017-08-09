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زيدان سيفقد أبرز ركائزه بوسط الميدان في كلاسيكو الأحد

نشر يوم 2017/08/09 1 0 عبد الرؤوف بن طيب زيدان سيفقد أبرز ركائزه بوسط الميدان في كلاسيكو الأحد
سيكون بطل إسبانيا ريال مدريد، المتوج حديثا بلقب السوبر الأوروبي، محروما من خدمات أبرز ركائزه في وسط الميدان، لما يواجه غريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد المقبل على ملعب الكامب نو، في ذهاب كأس السوبر الإسباني، ويتعلق الأمر بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش.

ويعود سبب إيقاف لوكا مودريتش بسبب العقوبة المسلطة عليه، والتي تمتد منذ قرابة 3 سنوات، وتحديداً يوم 22 أوت من عام 2014، بسبب تحصله على بطاقتين صفراوتين في لقاء كأس السوبر ضد أتليتكو مدريد، ما استدعى طرده في الدقيقة 89. وكانت قواعد اللعبة في إسبانيا، تنص في السابق على انتهاء العقوبة بمجرد انتهاء المسابقة، ولكن وفقاً للقانون الجديد فإن العقوبة أصبح تنفيذها ساري المفعول. وسيفتقد زيدان لأهم لاعبيه في خط الوسط في كلاسيكو الكامب نو، ومن الممكن أن يدفع بالكروزاتي ماتيو كوفاسيتش ليخلف مواطنه المعاقب.

 

 

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