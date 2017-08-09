النجم الساحلي التونسي يقصف الحراش برباعية

انهزم اتحاد الحراش برباعية نظفية أمام النجم الساحلي التونسي برسم المباراة الودية التي جمعت الفريقان اليوم الأربعاء بتونس، و ذلك في أول ظهور لأشبال المدرب الحراشي يونس افتسان، و انهى النجم الساحلي الشوط الأول بتقدمه بهديفن ،قبل أن يضيف الهدفين المتبقيين في الشوط الثاني ،وقد بدا رفقاء حاج بوقش منهكون وبعيدون عن المستوى المنتظر منهم،وشهدت المباراة خروج لاعب الصفراء دباري مصابا بعد تعرضه لأصابة على مستوى كتفه قبل أن يتبين أن هذه الإصابة ليست خطيرة، و كانت هذه أخر مباراة يخوضها النجم الساحلي خلال فترة تحضيراته فيما يبقى الفريق الحراشي في بداية فتراته التحضرية بحمام بورقية التونسية.