شعيب: رجال أعمال ورائي وهذه قصتي مع اتحاد البليدة

أطلق أصغر رئيس فريق في البطولة الوطنية، عليم شعيب، أول تصريح له عقب اعتلائه رئاسة اتحاد البليدة العائد إلى حظيرة الكبار هذا الموسم، كشف من خلاله أن رجال أعمال يدعمونه في مشروعه مع فريق مدينة الورود، وقال صاحب 28 ربيعا في تصريح خص به موقع «الميدان» المختص في الرياضة: «حب اتحاد البليدة والغيرة على الفريق سبب قدومي»، وأضاف: «قصتي مع البليدة أني أحب الفريق وترأس النادي كان حلما وربي وفقني».

وعن وضعية الفريق الحالية والمشاكل التي اعترضته قال شعيب: «الهدف هو إنقاذ الفريق وسنلعب من أجل البقاء ومستقبلا تظهر أمور أخرى، انطلقنا متأخرين كانت هناك بعض المشاكل واجتمعنا وبربي فيها خير، وسنجتمع مجددا مع اللاعبين ولابد من تصحيح الأوضاع وترتيبها».

وعن قضية المدرب أضاف شعيب: «زان نجدد فيه الثقة لكن نتفاوض مع بعض المدربين وسنتخذ قرار نهائي قريبا».

وعن العودة إلى ملعب مصطفى تشاكر أضاف: «نريد العودة إلى تشاكر لكن ليس قبل الاجتماع بالإدارة والطاقم الفني»، كما وجه شعيب نداء لأنصار البليدة ومحبي الفريق من أجل الوقوف إلى جانبهم تحسبا للموسم الجديد، وقال: «مهمة البليدة صعبة، وحتى تكون سهلة لابد من مساهمة الجميع، أوجه نداء إلى الأنصار وأطلب أن يحسنوا الظن بنا وأن يساندونا ونحن نقدم كل ما لدينا كإدارة وكرجال أعمال خلفي وسنعمل بمجهود كبير، ربي يوفقنا».