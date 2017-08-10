سوسطارة تقصف مرسين التركي بخماسية وزيري حمّار يخطف الأنظار

زيري: «الفوز المحقق يمنحنا المزيد من الثقة لمواصلة التحضيرات بكل جدية»

نجح اتحاد العاصمة في تحقيق أول فوز له في المباريات الودية المبرمجة خلال التربص الذي يجريه بمدينة أزميت التركية، تحسبا للموسم المقبل، وتمكن أصحاب الزي الأحمر والأسود من دك شباك نادي مرسين ادمين، الناشط في الدرجة الثانية، بخمسة أهداف كاملة مقابل هدف، وكانت الفرصة مواتية للطاقم الفني لإشراك غالبية اللاعبين الذين تنقلوا إلى تركيا باستثناء الوافد الجديد فوزي يايا المصاب، والمدافع الشاب بوخنة الذي التحق بمقر التربص متأخرا، حيث فضل المدرب بول بوت منحه قسطا من الراحة على أن يشركه في اللقاء الثاني المقرر غدا أمام نادي الخريطيات القطري، وشهدت المباراة تألقا لافتا لبعض العناصر، خصوصا المهاجم زيري حمّار الذي لعب 90 دقيقة كاملة وكان وراء ثلاث تمريرات حاسمة، إضافة إلى المستقدم الجديد شريفي وبعض الشبان، كبومشرة وبن حمودة اللذين ساهموا بقسط كبير في الفوز المحقق.

هذا ونوه زيري حمّار بالفوز المحقق، وأكد أنه سيرفع المعنويات ويجعل الفريق يواصل التحضيرات بكل جدية، وأوضح في هذا الصدد: «من الجيد لعب مباريات مع منافسين بمثل هذا المستوى، لأنه سمح لنا بالوقوف عند مدى حجم التحضيرات، الفوز يمنحنا المزيد من الثقة للبقاء في الاستمرارية».

تجدر الإشارة إلى أن متوسط الميدان صومايلا سيديبي سيغيب عن التربص وسيواصل العمل بالجزائر إلى غاية عودة الفريق من تركيا.

من جانبه، أشاد مدرب الاتحاد بول بوت، بالظروف التي تجري فيها التحضيرات وبالانضباط السائد وسط المجموعة، حيث قال: «سعيد بظروف العمل حتى الآن، وأيضا بانضباط اللاعبين، سنواصل العمل بكل جدية وأتمنى أن ينتهي التربص بنجاح وبدون إصابات».