الوداد يختتم تربص سوسة و يعود الى تلمسان

اختتم فريق وداد تلمسان لكرة القدم تربصه التحضري الذي برمجه بمدينة سوسة التونسية أمس الثلاثاء ، و شدت بعثة الوداد عشية اليوم الابعاء رحلتها من مطار قرطاج إلى مطار هوري بومدين بالجزائر العاصمة ،قبل التنقل إلى مطار أحمد بن بلة بوهران، لتستكمل بعدها الرحلة إلى الديار برا ، و خاض أشبال المدرب سيد أحمد خريس 4 مباريات ودية في هذا التربص ،البداية كانت أمام مستقبل قايس أين انهزم الوداد بثلاثية و فاز في المباراة الثانية أمام شبيبة القيروان بنتيجة 1-2 ،و تعادل أمام نفس المنافس بنتيجة 1-1 ، في حين كان اللقاء الرابع و الأخير أمام نادي المدينة الليبي و الذي انتهى بهزيمة الزيانين بهدف لصفر ،و وصف المدرب خديس هذا التربص بالناجح ، مبديا تفاؤله الشديد من نتائجه ،سيما لعدم حدوث أي اصابات في صفوف لاعبيه .

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