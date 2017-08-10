انتر ميلان ينضم الى سباق التعاقد مع محرز و يعرض 40 مليون جنيه

كشفت تقارير اعلامية انجليزية، و على ذمة صحيفة الميرور، ان ادارة انتر ميلان الايطالي، دخلت السباق للتعاقد مع جوهرة محاربي الصحراء رياض محرز، حيث مصمم على منافسة جاره روما على خدمات نجم ليستر سيتي. هذا واكدت التقارير الاعلامية، ان والتر ساباتيني، غير قلق من مطالب ادرارة الثعالب، الاتي تصر على 55 مليون اورو، حيث انه تحدث مع مسؤولي ليستر و تقدم بعرض رسمي وصل الى 40 مليون جنيه استرليني. طذ

ويعتبر عرض انتر ميلان لمحرز هو الافضل على الاطلاق من العروض التي وصلت ادارة ليستر سواء خلال هذه الصائفة او الصائفة الماضية ومن المتوقع ان تجلس ادارة ليبستر على طاولة المفاوضات مع ممثلي انتر ميلان.