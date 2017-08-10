"نيمار" يستعد لمقاضاة البارصا

أصبحت مشاكل "نيمار" مع برشلونة متعددة، بعد رفض اللاعب البقاء مع النادي الكاتالوني، والرحيل في صفقة تاريخية إلى نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، حيث رفض الرئيس "بارتوميو" منح مدلل "السامبا" البطاقة الدولية، مستغلا القانون الذي يمكّن للنادي الكاتالوني من ذلك إلى غاية 18 أوت الجاري، وبعدها يمكنه المشاركة رسميا مع الباريسيين.

من جهة أخرى، يسعى والد "نيمار" إيجاد اتفاق ودي مع النادي الكتالوني من أجل الحصول على الــ26 مليون أورو، وإلاّ فإنّ الفيفا ستحسم الأمر، وقد يصل الأمر الى معاقبة "البلوغرانا".