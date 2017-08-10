الجزائر تحافظ على الصف الـ 48 عالميا والثامن إفريقيا

تواجد الخضر في الصف الثامن والأربعين عالميا، والثامن إفريقيا، في إستقرار كان مُتوقعا نظرا لكون جميع المُنافسات الرسمية والودية كانت مُتوقفة في الأسابيع الماضية، ومن المنتظر أن يكون "الخضر" في الفترة القادمة أمام فُرصة من أجل تحسين مركزهم وذلك بمناسبة المواجهة المُزدوجة أمام زامبيا في إطار التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 الذي سيقام بروسيا.

وفي الأخير نلفت النظر الى أنّ منتخب البرازيل إسترجع الصدارة العالمية، بعدما تراجع للمركز الثاني في الشهر الماضي، في حين حافظ "فراعنة" مصر على مركزهم الريادي على مُستوى القارة السمراء.

ترتيب أفضل 10 منتخبات عالميا:

1- البرازيل

2- ألمانيا

3- الأرجنتين

4- سويسرا

5- بولونيا

6- البرتغال

7- الشيلي

8- كولومبيا

9- بلجيكا

10- فرنسا

ترتيب أفضل 10 منتخبات إفريقية:

1- مصر (25 عالميا)

2- الكونغو الديمقراطية

3-السنغال

4- تونس

5- الكاميرون

6- نيجيريا

7- بوركينا فاسو

8- الجزائر

9- غانا

10- كوت ديفوار