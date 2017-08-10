براهيمي: "مُرتاح في بورتو وزيارتي للشباك ترفع المعنويات"

أبرز نجم المنتخب الوطني، ياسين براهيمي للموقع الرسمي للتنانين، إرتياحه الشديد بعد المُستوى المميز الذي قدمه في أولى لقاءات "السوبر ليغا" في موسمها الجديد، وتمكن الفنان الأسمر من تسجيل أول أهدافه، قائلا: "كنا على وقع ضغط كبير لأننا مُطالبون دائما بتحقيق الإنتصارات عندما نلعب أمام جمهورنا، وأعتقد بأننا كنا في الموعد وعرفنا كيفية إستغلال جميع الفُرص المُتاحة لنا".

وأضاف: "أنا سعيد بعد إفتتاح عدادي من الأهداف بشكل مُبكر ومنذ المُباراة الإفتتاحية عكس ما كان عليه الحال الموسم المُنصرم".

وعمل براهيمي على تفادي التطرق لمُستقبله بشكل دقيق، لكنه منح "إشارات" توحي بأنه سيبقى مع "التنانين"، مهما كانت العروض التي ستصله فيما تبقى من أيام "الميركاتو" الصيفي الجاري الذي ينتهي في 31 أوت الجاري"، قائلا وبكل بساطة :"أنا مُرتاح في بورتو".