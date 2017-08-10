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الرقم "10" لـ "ديبالا" هذا الموسم

نشر يوم 2017/08/10 942 0 أمير بهلول الرقم "10" لـ "ديبالا" هذا الموسم
نشر نادي "جوفنتوس طورينو" الإيطالي عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أرقام لاعبيه على أهبة الموسم الجديد 2017 – 2018، وسيحظى النجم الأرجنتيني "باولو ديبالا" بشرف حمل الرقم التاريخي للسيدة العجوز "10" خلفا للفرنسي "بول بوغبا" الذي كان آخر من ارتداه بعد رحيل الأسطورة "أليساندرو دال بييرو".

 حمل ديبالا للرقم 10 يؤكد فرضية عدم رحيله هذا الموسم على الأقل ، رغم أنّ كلا من "ريال مدريد" و"أف سي برشلونة" مهتمان بخدماته، فالنادي الملكي كان عرض 50 مليون أورو، بالاضافة إلى "كوفاسيتش"، بينما يرى الكاتالانيون في "ديبالا" البديل المناسب لـ "نيمار".

 

 

 

 

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