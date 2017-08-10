الرقم "10" لـ "ديبالا" هذا الموسم

حمل ديبالا للرقم 10 يؤكد فرضية عدم رحيله هذا الموسم على الأقل ، رغم أنّ كلا من "ريال مدريد" و"أف سي برشلونة" مهتمان بخدماته، فالنادي الملكي كان عرض 50 مليون أورو، بالاضافة إلى "كوفاسيتش"، بينما يرى الكاتالانيون في "ديبالا" البديل المناسب لـ "نيمار".