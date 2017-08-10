الرقم "10" لـ "ديبالا" هذا الموسم

حمل ديبالا للرقم 10 يؤكد فرضية عدم رحيله هذا الموسم على الأقل ، رغم أنّ كلا من "ريال مدريد" و"أف سي برشلونة" مهتمان بخدماته، فالنادي الملكي كان عرض 50 مليون أورو، بالاضافة إلى "كوفاسيتش"، بينما يرى الكاتالانيون في "ديبالا" البديل المناسب لـ "نيمار".
حمل ديبالا للرقم 10 يؤكد فرضية عدم رحيله هذا الموسم على الأقل ، رغم أنّ كلا من "ريال مدريد" و"أف سي برشلونة" مهتمان بخدماته، فالنادي الملكي كان عرض 50 مليون أورو، بالاضافة إلى "كوفاسيتش"، بينما يرى الكاتالانيون في "ديبالا" البديل المناسب لـ "نيمار".
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