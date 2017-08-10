رسميا .. الفرنسي "بيرنارد كازوني" مدربا للعميد

وصل المدرب الفرنسي إلى مطار هواري بومدين الجزائري في حدود السابعة من مساء أمس الأربعاء، أين كان في إنتظاره المدير الرياضي "كمال قاسي السعيد"، وإتفق الطرفان على كل تفاصيل العقد الذي سيربط التقني الفرنسي بالفريق الأخضر والأحمر، وأفيد أنّ "كازوني" أمضى على عقد يربطه بالمولودية لسنة واحدة قابلة للتجديد.

ويمتلك "كازوني" خبرة تدريبية على الساحة الأوروبية، حيث سبق له الإشراف على كل من "أولمبيك مارسيليا"، "كان"، "باستيا"، "إيفيان"، "أوكسير"، "فالونسيان"، "لوريان"، كما أشرف على منتخب أرمينيا، وكانت له تجارب أيضا في شمال إفريقيا مع النجم الساحلي والنادي الإفريقي.