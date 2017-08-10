"مورينيو" يصدم جماهير "اليونايتد"!

أكد "السبيشل وان" أنّ نادي "الشياطين الحمر" سيكون أقوى خلال عامين كأقل تقدير، وحينها يمكنه التفكير بالفوز بلقب دوري الأبطال.

وصرح المدرب البرتغالي: "نحتاج للعودة تدريجيا إلى مصاف الكبار، فزنا الموسم الماضي بالدوري الأوروبي، وانهزمنا في السوبر لأننا لم نصل الى مستوى يخوّلنا للفوز بلقب دوري الأبطال إلا بعد عامين".

من جهة أخرى، أكد "مورينيو" على ضرورة احتلال مركز مؤهل في دور المجموعات حتى يبلغ دور الـ 16 لكأس رابطة أبطال أوروبا، وبعدها يمكن لتاريخ النادي وعراقته لعب دور كبير في تحفيز اللاعبين من أجل مواصلة المشوار.