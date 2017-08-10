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"مورينيو" يصدم جماهير "اليونايتد"!

نشر يوم 2017/08/10 452 0 أمير بهلول "مورينيو" يصدم جماهير "اليونايتد"!
صدم المدرب البرتغالي "جوزي مورينيو" جماهير نادي "مانشستر يونايتد" الانجليزي لكرة القدم، حين أكد أنّ فريقه مُطالب بالتحسن أكثر وأكثر، إذا ما أراد العودة الى مصاف الكبار أوروبيا، خاصة بعد الخسارة ضد "ريال مدريد" في السوبر الأوروبي.

  أكد "السبيشل وان" أنّ نادي "الشياطين الحمر" سيكون أقوى خلال عامين كأقل تقدير، وحينها يمكنه التفكير بالفوز بلقب دوري الأبطال.

وصرح المدرب البرتغالي: "نحتاج للعودة تدريجيا إلى مصاف الكبار، فزنا الموسم الماضي بالدوري الأوروبي، وانهزمنا في السوبر لأننا لم نصل الى مستوى يخوّلنا للفوز بلقب دوري الأبطال إلا بعد عامين".

من جهة أخرى، أكد "مورينيو" على ضرورة احتلال مركز مؤهل في دور المجموعات حتى يبلغ دور الـ 16 لكأس رابطة أبطال أوروبا، وبعدها يمكن لتاريخ النادي وعراقته لعب دور كبير في تحفيز اللاعبين من أجل مواصلة المشوار. 

 

 

 

 

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