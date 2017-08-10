"حليش": "سأبعث مشواري من البرتغال"

في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه الجديد، أكد القائد السابق للخضر بأنه سيعمل على تقديم الإضافة اللازمة، قائلا :"أنا مُقتنع بأن العودة الى أوروبا من بوابة الدوري البرتغالي سيُمكنني من بعث مشواري الإحترافي لأني أعرف الأجواء هنا جيدا بعد تجاربي السابقة مع كل من بنفيكا، ناسيونال مادايرا وأكاديميكا كويمبرا، ومن جهتي سأعمل على تقديم أحسن ما لدي من أجل المجموعة والحصول على أفضل النتائج الممكنة".

وعن السبب الذي جعله يُوقعه مع "إيستوريل"، ردّ خريج مدرسة نصر حسين داي: "علاقتي الجيدة مع المدرب "بيدرو إيمانويل" والذي تعاملت معه سابقا في أكاديميكا، جعلتني أقرر الإلتحاق به هنا "في إيستوريل"، خاصة وأنه مُلم بطريقة لعبي وكيفية إستغلال مؤهلاتي بأفضل طريقة ممكنة".