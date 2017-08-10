"ألكاراز": "بودبوز ساحر وسيكون قُنبلة الليغا هذا الموسم"

أوضح "ألكاراز" أنّ، بودبوز، لن يجد أدنى صعوبة في التأقلم مع أجواء الدوري الإسباني، وصرح لجريدة " sevilla.abc" :"بودبوز مثل جميع اللاعبين الجزائريين، إنه قوي جدا من الناحية الفردية، كما أنه يمتلك لمسة ساحرة عندما تكون الكرة بين قدميه، حيث أنه يجمع بين القدرة على تسجيل الأهداف وتقديم الكرات الحاسمة، وبالتالي فإني أرى بأن طريقة اللعب هنا ستُساعده كثيرا".

وواصل المدرب السابق لغرناطة تصريحاته بخصوص، بودبوز، قائلا :"من وجهة نظري رياض سيكون قُنبلة الليغا هذا الموسم، خاصة وأنه قادر على اللعب في منصبين مُختلفين سواء كصانع ألعاب، خلف رأس الحربة أو كجناح أيمن، وأنا أتوقع بأنه لن يجد صعوبة لفرض نفسه مع زملائه الجدد".