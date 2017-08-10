"كازوني": "قدمت إلى العميد لتجسيد مشروع طويل المدى"

كشف "كازوني" عن المفاوضات التي ربطته بالمدير الرياضي للنادي "كمال قاسي السعيد"، وإعجابه بالمشروع الرياضي الذي سطّرته إدارة العميد، قائلا: "اتصل بي المسؤولون، وأعجبني مشروع النادي الذي يعتمد على بناء فريق قوي يفوز بالألقاب في الميدان، وليس بالكلام فقط"(..)، وتابع: "من أجل ذلك يجب تظافر جهود الجميع".

وحول مدة العقد الذي سيربط التقني "المارسيلي" بالعميد، ذكر "كازوني": "وقّعت على عقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، يوم السبت سأكون حاضرا رفقة الفريق في سانت إتيان قبل إنطلاق أول مقابلة ودية".

وعن الأهداف المسطرة، قال بطل أوروبا سنة 1993: " أظن أنّ فريقا بحجم المولودية، لا يمكن أن يلعب إلا على الألقاب...بداية من كأس الكاف حيث يتوجب علينا الفوز على الإفريقي للذهاب بعيدا في هذه المنافسة".