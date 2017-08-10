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"كازوني": "قدمت إلى العميد لتجسيد مشروع طويل المدى"

نشر يوم 2017/08/10 967 0 يونس رزيق "كازوني": "قدمت إلى العميد لتجسيد مشروع طويل المدى"
نشّطت إدارة نادي "مولودية الجزائر" لكرة القدم، ندوة صحفية الخميس بمقر الفريق بالعاشور، قدّمت فيها المدرب الجديد للنادي، الفرنسي "بيرنارد كازوني" الذي سيشرف على العارضة الفنية للعميد اعتبارا من الموسم الكروي القادم.

كشف "كازوني" عن المفاوضات التي ربطته بالمدير الرياضي للنادي "كمال قاسي السعيد"، وإعجابه بالمشروع الرياضي الذي سطّرته إدارة العميد، قائلا: "اتصل بي المسؤولون، وأعجبني مشروع النادي الذي يعتمد على بناء فريق قوي يفوز بالألقاب في الميدان، وليس بالكلام فقط"(..)، وتابع: "من أجل ذلك يجب تظافر جهود الجميع".

وحول مدة العقد الذي سيربط التقني "المارسيلي" بالعميد، ذكر "كازوني": "وقّعت على عقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، يوم السبت سأكون حاضرا رفقة الفريق في سانت إتيان قبل إنطلاق أول مقابلة ودية".

وعن الأهداف المسطرة، قال بطل أوروبا سنة 1993: " أظن أنّ فريقا بحجم المولودية، لا يمكن أن يلعب إلا على الألقاب...بداية من كأس الكاف حيث يتوجب علينا الفوز على الإفريقي للذهاب بعيدا في هذه المنافسة".

 

 

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