"سولدادو" يقترب من "فينرباتشي" التركي

أعلن نادي "فينرباتشي" التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق مبدئي مع "فياريال" الإسباني لضم مهاجمه "روبرتو سولدادو" .

ذكرت إدارة "فينرباتشي" توصلها إلى اتفاق مبدئي مع الإسباني المخضرم "سولدادو" ومسؤولي الغوّاصات لضم اللاعب المذكور.

ومن المتوقع أن يصل "سولدادو" (32 عاما) إلى إسطنبول مساء الخميس لإنهاء إجراءات العقد.

ولعب المهاجم الدولي الإسباني في صفوف "ريال مدريد" و"فالنسيا"، ثم انتقل إلى "توتنهام" الانجليزي في 2013 لموسمين، قبل أن يلتحق بـ "فياريال" في 2015. وسبق لــ "فينرباتشي" أن ضمّ المهاجم المغربي، نبيل ضرار، والمتوسط الفرنسي "ماثيو فالبوينا"، فضلا عن المدافع الشيلي الدولي "ماوريسيو ايسلا"