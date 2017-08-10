دورتموند يتوعد "ديمبيلي" ويرفض عرضا جديدا للبارصا

حسب ما كشفه المدير الرياضي للنادي الألماني "ميشال زورك": "ديمبيلي قام بتصرف غير لائق اتجاه النادي، وهو يعلم أنّ ذلك يستدعي العقوبة".

ويتواصل مسلسل النجم الفرنسي الصاعد، المطلوب بقوة من قبل نادي برشلونة، الساعي هذا الصيف لتعويض رحيل نجمه البرازيلي "نايمار" إلى "باريس سان جيرمان"، حيث ربطته عدة تقارير إعلامية فرنسية وإسبانية بالنادي الكتالوني، غير أنّ "البوروسيا" رفض عرضا جديدا مقدما من برشلونة لشراء اللاعب، متحججا بأنّ المبلغ المقترح من الإسبان لا يتماشى مع القيمة الحقيقية للاعب في سوق التحويلات الحالي.

من جهته، قال "بيتر بوسز" مدرب "دورتموند" في مؤتمر صحفي، أنّ "ديمبيلي" تغيّب عن الاجتماع المقرر للنادي اليوم، وأنه يجهل أسباب غياب اللاعب، مشيرا أنّه حاول الاتصال به دون جدوى.