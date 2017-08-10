رئيس أمل القبة: "انتهى وقت الرقص يا روراوة"!

فتح رئيس نادي "أمل شباب القبة" لكرة القدم، عبد الرحمان شيخ، النار على، محمد روراوة، الرئيس السابق لــ (الفاف).

في تصريحات لـ "النهار أون لاين"، قال رئيس الكاك أنه يجدر بــ "روراوة" إلتزام الصمت تجاه فريقه على خلفية انتقاده لقرار رئيس الفاف الحالي، خير الدين زطشي، الذي ألزم باعادة توزان جميع أقسام البطولات الهاوية في 26 جويلية الأخير، وترتّب عليه اعادة "أمل شباب القبة" إلى قسم ما بين الرابطات، و"رائد بومرداس" إلى القسم الثاني للهواة بعد سقوطهما.

وتابع "شيخ": "كان الأجدر على روراوة السكوت، لأنّ قرار المكتب الفدرالي قانوني وجاء طبقا للمادة 71 من قانون الهواة، وربما روراوة نفسه يعلم أنه ليس من الضروري أن تصادق الجمعية العامة على قرار إعادة التوازن للبطولات كما يدعي، فهل نسي "روراوة" أنّ صلاحيات الجمعية العامة قد تنقّلت إلى المكتب الفيدرالي، بقرار منه شخصيا، وهو القرار الذي صادق عليه أعضاء الجمعية بالإجماع سنة 2011 بعنابة، وبالتالي فإنّ المكتب الفيدرالي حلّ محلّ الجمعية العامة، وكل قرارته ملزمة".

"هذا هو من يدعّي القانون"!

في حديثه لــ "النهار أون لاين"، قال "شيخ" أنّ "روراوة الذي يدعّي القانون، لديه سوابق في هذا الجانب، وقد داس على القانون".

ومن دون أن يتحدث عمن وصفهم بــ "المطبلين للحاج"، ذكر "شيخ" بعض القضايا:

- إقرار روراوة بصعود أولمبي المدية خلال موسم 2010 / 2011 إلى القسم الثاني المحترف على حساب وداد بوفاريك.

- الإبقاء على شبيبة تيارت في قسم ما بين الرابطات موسم 2010 / 2011، رغم سقوطها عن طريق الإحترازات.

- الإبقاء على سريع غليزان في قسم الهواة موسم 2010/2011، في قضية مشابهة تماما لقضية رائد بومرداس حاليا.

- الإبقاء على فريق فرندة موسم 2015/ 2016 على حساب أولاد نايل في قسم ما بين الرابطات، وفقا للمادة 68 آنذاك، والتي أصبحت اليوم المادة 69 بعد التعديلات التي أجريت عليها في أوت 2016، كما هو الحال مع (الكاك) هذا الموسم.

- عدم السماح لشباب المشرية 2015 / 2016، وهو الإجراء المتخذ نفسه أمام إتحاد برج بوعريرج (قرواش) الموسم الماضي، والذي تم انزاله الى القسم الولائي لعدم انخراطه هذا الموسم.

"قرار التاس ليس إجباريا وهو مخالف تماما لقرارات الفيفا"

واصل شيخ حديثه عن قرار المحكمة الرياضية الوطنية التي طالبت بإنزال (الكاك) و"رائد بومرداس"، بقوله: "روراوة يريد تغليط الرأي العام، لقد قال أنّ قرار التاس من شأنه إلغاء قرار الرابطة، ذلك لأنّ قرار التاس نهائي، على روراوة مراجعة نفسه قبل محاولة المناورة، لأنّ الأمر يختلف بين قرار التاس على الفرق، وقرار المحكمة نفسها على الفاف، والمادة 92 من قانون بطولة الهواة تؤكد ما أقول، قرار التاس لا يعتبر قرارا نهائيا، كما يدعّي روراوة بحسب المادة 93 من بطولة الهواة، فهل يعلم الحاج أنّ المادة 93 مخالفة للقوانين الأساسية للفيفا؟".