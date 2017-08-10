الطائرة النسوية الجزائرية ببجاية لتحضير بطولة إفريقيا

حسب ما أوضحته الاتحادية الجزائرية على موقعها الرسمي، فإنّ تعداد المنتخب يتضمن 20 لاعبة، و هن على التوالي : سيليا بوريهان، شناز عيادي، مليسة قصري، نوال حموش، دلال مروى عاشور، زهرة قيمور، بختة مازاري، شهلة بن مختار، نديرة آيت أومغار، كهينة شطوط، فاطمة الزهراء بن سالم، كهينة بونصر، لطيفة عطزي، ياسمين عبد الرحيم، أميرة صادي، وسام دالي، فهيمة براهمي، كهينة بن جليلي، العلجة بن دحمان وأمال زايدي.

ويتكون الطاقم الفني من "نبيل تنون" (مدرب رئيسي) و"فيصل غرزولي" (مدرب مساعد)، وسيستمر تربص سيدات الكرة الطائرة الجزائرية إلى غاية 17 أوت الجاري.