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الطائرة النسوية الجزائرية ببجاية لتحضير بطولة إفريقيا

نشر يوم 2017/08/10 267 0 عبد الرؤوف بن طيب الطائرة النسوية الجزائرية ببجاية لتحضير بطولة إفريقيا
يواصل المنتخب الوطني النسوي للكرة الطائرة، تربصه بمدينة بجاية منذ يوم الاثنين الماضي، استعدادا للبطولة الإفريقية للأمم المقررة شهر أكتوبر القادم بالكاميرون.

 حسب ما أوضحته الاتحادية الجزائرية على موقعها الرسمي، فإنّ تعداد المنتخب يتضمن 20 لاعبة، و هن على التوالي : سيليا بوريهان، شناز عيادي، مليسة قصري، نوال حموش، دلال مروى عاشور، زهرة قيمور، بختة مازاري، شهلة بن مختار، نديرة آيت أومغار، كهينة شطوط، فاطمة الزهراء بن سالم، كهينة بونصر، لطيفة عطزي، ياسمين عبد الرحيم، أميرة صادي، وسام دالي، فهيمة براهمي، كهينة بن جليلي، العلجة بن دحمان وأمال زايدي.

ويتكون الطاقم الفني من "نبيل تنون" (مدرب رئيسي) و"فيصل غرزولي" (مدرب مساعد)، وسيستمر تربص سيدات الكرة الطائرة الجزائرية إلى غاية 17 أوت الجاري.

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