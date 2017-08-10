رائد القبة يقصف حيدرة بثلاثية و يحقق رابع فوز على التوالي

فاز رائد القبة على مضيفه أمل حيدرة بثلاثية نضيفة ،لحساب المباراة الودية التي جمعت الفريقان عشية اليوم الخميس بملعب حيدرة ، و سجل أهداف الرائد الثلاثة كل من فرحات و حسين مترف عن طريق ركلة جزاء ،قبل أن يضيف فارس عمران الهدف الثالث و الأخير لفريقه ،وقدم أشبال المدرب القبي ،الروماني دان أنجيلسكو أداءا متميزا في هذه المباراة ،كاشفين عن نواياهم المسبقة في بطولة موبليس الثانية التي تنطلق يوم 25 أوت الحالي ، وذلك بتحقيقهم رابع فوز على التوالي، و من دون تلقيهم أي هدف منذ بداية فترة التحضيرات ، و فاز رائد القبة الذي يجري تحضيراته بمركز السويداينة، أمام كل من نادي الرغاية و اتحاد عنابة بهدف في كل لقاء ، و أمام نجم بن عكنون بنتيجة هدفين دون رد بملعب هذا الأخير قبل فوزهم الأخير أمام حيدرة المنتمي إلى قسم ما بين الرابطات.