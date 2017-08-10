بالصور.. إدارة البياسجي تعين جزائريا لحارسة نيمار

وتناقلت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم البرازيلي، رفقة المصارع الجزائري الأصل نور الدين طالب، المولود سنة 1981 بمدينة سان تروبيه في فرنسا، والمحترف في فنون القتال المختلفة، التي تعتبر مزيجا من عدة رياضات للدفاع عن النفس.

وكانت عدة صحف فرنسية قد كشفت اليوم أن إدارة باريس سان جيرمان، قد قررت مضاعفة الحماية على نجمها البرازيلي، وتعيين حارس شخصي له يرافقه على مدار الساعة، ويكون معه في كل تنقلاته، سوء بالقرب من بيته أو أثناء تنقله إلى الملعب للتدريبات وخوض المباريات، أو خلال خروجه للمدينة خارج أوقات التدريبات، وذلك بهدف توفير الحماية له وحمايته من تهافت الجماهير والشغوفين عليه.