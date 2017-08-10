مولودية الجزائر يواجه نادي كوت شود وديا هذا السبت

يخوض فريق مولودية الجزائر لكرة القدم ، بعد غد السبت أول مباراة ودية له هذا الموسم ، وذلك أمام نادي "كوت شود الرياضي لسانت اتيان" ، المنتمي الى القسم الشرفي الفرنسي ، و يشرف على "كوت شود" مدرب جزائري يدعى شريف بونوار ، و دخل عميد الأندية الجزائرية في تربص مغلق في مدينة تين الفرنسية منذ الأربعاء المنصرم، قبل أن يلتحق به مدربه الفرنسي الجديد ،برنارد كازوني أمس الخميس، وستكون هذه المباراة فرصة كبيرة لكازوني المدرب السابق للوريان من أجل معاينة رفقاء القائد حشود عن كتب والشروع في عمله الجاد قبل تحقيق الأهداف الكبيرة التي وعد بها أنصار المولودية .