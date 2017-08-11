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ديبالا يفند رحيله لبرشلونة:" حمل القميص رقم 10 فخر كبير وأؤكد التزامي مع جوفنتوس "

نشر يوم 2017/08/10 978 0 عبد الرؤوف بن طيب ديبالا يفند رحيله لبرشلونة:" حمل القميص رقم 10 فخر كبير وأؤكد التزامي مع جوفنتوس "
أعرب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال صورة نشرها عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، عن فخره الكبير بارتداء الرقم 10 مع جوفنتوس بداية من الموسم المقبل.

 وكان ديبالا يرتدي القميص رقم 21 قبل أن يحصل على القميص الأيقوني، من طرف السيدة العجوز  وعلق على ذلك قائلا :" جوفنتوس طلب مني تغيير رقم قميصي، وطلبت التفكير في الأمر، لأنه لم يكن سهلا ترك القميص 21، الرقم الذي أهتم كثيراً له، وسمح لي بنيل العديد من الألقاب"

وأضاف قائلا :" لكن الرقم 10 يبقى استثنائي، فهو فخر لكل من يرتديه لأنه يحمل حساً من المسؤولية والانتماء إلى تاريخ نادٍ عظيم بحجم جوفنتوس"، مضيفا :" لقد كان الرقم 10 على ظهر العديد من أبطال اليوفي، مثل عمر سيفوري، ميشيل بلاتيني، روبرتو باجيو، أليساندرو ديل بييرو، كارلوس تيفيز وبول بوغبا".

ليختم قائلا :" ارتداء القميص رقم 10 ليس فقط تحقيق لحلم الطفولة، ولكن لتأكيد التزامي نحو الفريق لتحقيق الانتصار في كل مباراة، وفي كل بطولة لتحقيق كل الألقاب".

 

 

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