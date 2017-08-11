ديبالا يفند رحيله لبرشلونة:" حمل القميص رقم 10 فخر كبير وأؤكد التزامي مع جوفنتوس "

وكان ديبالا يرتدي القميص رقم 21 قبل أن يحصل على القميص الأيقوني، من طرف السيدة العجوز وعلق على ذلك قائلا :" جوفنتوس طلب مني تغيير رقم قميصي، وطلبت التفكير في الأمر، لأنه لم يكن سهلا ترك القميص 21، الرقم الذي أهتم كثيراً له، وسمح لي بنيل العديد من الألقاب"

وأضاف قائلا :" لكن الرقم 10 يبقى استثنائي، فهو فخر لكل من يرتديه لأنه يحمل حساً من المسؤولية والانتماء إلى تاريخ نادٍ عظيم بحجم جوفنتوس"، مضيفا :" لقد كان الرقم 10 على ظهر العديد من أبطال اليوفي، مثل عمر سيفوري، ميشيل بلاتيني، روبرتو باجيو، أليساندرو ديل بييرو، كارلوس تيفيز وبول بوغبا".

ليختم قائلا :" ارتداء القميص رقم 10 ليس فقط تحقيق لحلم الطفولة، ولكن لتأكيد التزامي نحو الفريق لتحقيق الانتصار في كل مباراة، وفي كل بطولة لتحقيق كل الألقاب".