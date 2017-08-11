فيغولي يمضي 4 سنوات مع غلطة سراي مقابل 3.8 مليون أورو في العام

توصلت ادارة غلطة سراي التركي الى اتفاق نهائي مع نظيرتها الإنجليزية ويست هام ،بشأن صفقة انتقال لاعب وسط المنتخب الوطني الجزائري سيفيان فيغولي إلى النادي الأكثر شعبية في تركيا ،و بحسب صحيفة فانتيك التركية فإن ابن 27 سنة ،قد وقع على عقد مدته 3 سنوات + 1 مع غلطة سراي بقيمة 3.8 مليون أورو في السنة الواحدة ،و بحسب ذات المصدر فإن شركة يلو ريدز، شركة ويست هام المتحدة قامت بمبلغ 4.5 مليون أورو لأستكمال صفقة تحويل فيغولي الى الفريق الأحمر والأصفر ، وينتظر أن يصل خريج مدرسة غرونوبل الى بلاد الأناضول غدا الجمعة أو بعد غد السبت على أقصى تقدير ليكون متواجدا في قائمة الـ 21 لاعبا المعنيين بمواجهة قيصري سبور الإثنين المقبل.