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بول بيا "رئيس جمهورية الكاميرون" :" لا تقلق يا احمد احمد، الكاميرون قادرة على احتضان كأس العالم و ليس فقط امم افريقيا"

نشر يوم 2017/08/11 1469 0 اغويلاس .ي بول بيا "رئيس جمهورية الكاميرون" :" لا تقلق يا احمد احمد، الكاميرون قادرة على احتضان كأس العالم و ليس فقط امم افريقيا"

ردود افعال القائمين عن شؤون جمهورية الكاميرون، متواصلة، على تصريحات الهيئة الافريقية لكرة القدم، فبعد تصريحات رئيس الكاف سابقا، عيسى حياتو، ها هو رئيس جمهورية الكاميرون، بول بيا، يرد على تصريحات رئيس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم، الملغاشي احمد احمد، بطريقة صارمة، حيث اكد الرجل الاول في الكاميرون، ان بلاده ستكون على اتم الاستعداد لاحتضان العرس الكروي الافريقي في 2019، بول بيا شدد اللهجة على مسؤولي الكاف الذين قللوا من امكانية الكاميرون و صرح:" الكاميرون بلد كبير و لديه ما يكفي من الامكانيات لاحتضان كأس العالم و ليس فقط كأس الامم الافريقية يا احمد احمد، لا تقلق سنكون عند الموعد".

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