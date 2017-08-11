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العراق تنقل مواجهة السعودية من ايران الى الاردن خوفا على سلامة لاعبيها

نشر يوم 2017/08/11 46 0 اغويلاس.ي العراق تنقل مواجهة السعودية من ايران الى الاردن خوفا على سلامة لاعبيها

قررت الاتحادية العراقية لكرة القدم، استقبال نظيره المنتخب السعودي في الاردن في المباراة الرسمية المقبلة والمقررة في 5 سبتمبر المقبل لإطار تصفيات قارة أسيا، لمونديال روسيا 2018، وهو ما اعلنته الاتحادية العراقية امس الخميس في بيان على موقعها الرسمي، وكانت المباراة المرتقبة مبرمجة في ايران و بالضبط في طهران، في وقت سابق قبل ان يتم نقلها الى الاردن بقرار من السلطات العراقية خوفا على لاعبيها بسبب الصراعات السياسية التي تعاني منها الدولة الايرانية مؤخرا. للاشارة فان المنتخب الياباني يحتل صدارة المجموعة الثانية ويليه المنتخب السعودي في حين المنتخب العراقي يحتل الصف الخامس قبل الجولة العاشرة من التصفيات.

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