السلطات الامنية الايطالية تثأر و ترفض قدوم انصار نيس الى نابولي

رفضت السلطات الامنية الايطالية، قدوم انصار نادي نيس الفرنسي، المقبل على التنقل الى نابولي لمواجهة الفريق المحلي لاطار المباراة الفاصلة الاولى والمؤهل الى دور مجموعات رابطة ابطال اوروبا والمرتقبة في 16 اوت المقبل. كما منع اكبر المسؤولين عن الامن الايطالي بيع اي تذكرة دخول الى ملعب نابولي لحامل جواز سفر من جنسية فرنسية، وبهذا تكون السلطات الامنية الايطالية قد ثأرت من الجهاز الامني الفرنسي الذي كان السباق الى هذه العملية في 2015، لاطار مباراة ودية بين الفريقين.

للاشارة فان الجهاز الامني الفرنسي هو الاخر اخذ قرارا و منع قدوم انصار نابولي الى نيس في المباراة العودة و المرتقبة في 22 اوت المقبل لنفس الدور.