الاتحادية التركية تعاقب ناديي كونياسبور و بشيكتاس بعد احداث الشغب كأس السوبر

بعد احداث الشغب التي شهدتها مباراة كأس السوبر التركية والتي جمعت بين نادييكونياسبور و بشيكتاس التي فاز بها كونياسبور بنتيجة هدفين لهدف واحد، حيث اجتاحت جماهير الفريقين ارضية الملعب، ضربت الاتحادية التركية لكرة القدم بيد من حديد حيث فرضت عقوبات صارمة على جماهير الناديين، خاصة على انصار كونيا سبور و بدرجة اقل جماهير بشيكتاس، والعقوبات تتمثل في حرمان جماهير كونيا سبور من دخول الملعب لخمس مباريات كاملة وغرامة مالية قدرها 90 الف اورو، و معاقبة جماهير بشيكتاس بمباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 2 الف و500 اورو.