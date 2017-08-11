"فينغر": "معجب كثيرا بمحرز، لكننا لم نقدم أي عرض"

في السياق نفسه، تحدث مدرب "الغانرز" عن وجود العديد من اللاعبين من نوعيته مثل "مسعود أوزيل"، و"أليكس إيوبي"، وقال "فينغر": "لم نقدم أي عرض رسمي لمحرز، لكني شخصيا معجب به كثيرا"، وأضاف: "لم نكن على مقربة من الإتفاق مع اللاعب أبدا، فحتى نحن لدينا لاعبين بنفس جودته وبنفس إمكانياته أيضا على غرار "أوزيل" و"إيوبي"، وحتى "جاك ويلشر" الذي عاد في هذا الموسم".

وأكد "محرز" في وقت سابق، نيته في اللعب بين الستة الكبار في إنجلترا، قبل أن يدخل روما على الخط ويقدّم عروضه التي رُفضت جميعها من طرف إدارة الثعالب، حيث أنّ رياض يبحث عن مواصلة مسيرته الكروية في إنجلترا.

وسينطلق الموسم الكروي في إنجلترا سهرة اليوم في مباراة تجمع الأرسنال وليستر في ملعب الامارات (19.45 سا بتوقيت الجزائر).