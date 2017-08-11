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"أليغري": "زوجتي منعتني من الإستقالة بعد نهائي كارديف"!

نشر يوم 2017/08/11 45 0 أمير بهلول "أليغري": "زوجتي منعتني من الإستقالة بعد نهائي كارديف"!
عاد المدرب الإيطالي للسيدة العجوز "ماسيميليانو أليغري"، للحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع جوان الماضي، حينما انقاد للهزيمة ضد ريال مدريد برباعية كاملة، وأكد أنه قاب قوسين أو أدنى من تقديم إستقالته لإدارة "اليوفي".

  كانت زوجة المدرب الإيطالي هي التي منعته، وأكدت أنّ الإستقالة هي للجبناء وعليه البحث عن تحد آخر، وصُنع مجد جديد مع "جوفنتوس"، وقال "أليغري": "ريال مدريد كان أقوى منا، والخسارة كانت مستحقة ، لديهم لاعبون يصنعون الفارق وأحسنوا التحكم في شوط المباراة الثاني، كل من "بيانيتش" و"ماندزوكيش" لعبا مصابين وأثّر ذلك في مردود الفريق".

وأضاف "أليغري": "بعد الخسارة لم أكن حزينا، لأننا خسرنا ضد خصم كان الأحق بالتتويج ففكرت بتقديم إستقالتي، وتحدثت مع زوجتي بهذا الخصوص وقالت لي إنّ الاستقالة هي للجبناء، وعليك التفكير في تحد جديد، وهذا ما قمت به".

ولا يزال "اليوفي" يبحث عن المجد الأوروبي الغائب عن خزائن النادي منذ أكثر من 21 سنة.

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