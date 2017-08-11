"كلوب": "كسر عقد نيمار تهديد كبير لميسي"!

تحدث الألماني على صفقة انتقال "نيمار"، وأكد أنّه بات من الممكن كسر عقد "ميسي"، وهذا ما قد يهدد إدارة برشلونة في الفترة المقبلة، فقال: "هناك العديد من الأندية تتمتع بالسيولة المالية، فبعد كسر عقد "نيمار" من طرف باريس سان جيرمان، وكل شيء ممكن حدوثه بالنسبة للأرجنتيني "ميسي"، فقيمة الـ 300 مليون أورو ليست كبيرة مقارنة بقيمة فسخ عقد "نيمار" المقدرة بـ 222 مليون أورو وهذا ما يشكل تهديد مباشر لإدارة برشلونة".

وكان إسم "ميسي" مرتبط كثيرا في الفترة الماضية بنادي "مانشستر سيتي" الانجليزي، الذي كان مستعدا لدفع أكثر من 200 مليون أورو، لكنّه فضّل الوفاء لبرشلونة، وتجديد عقده مع النادي الكتالوني.