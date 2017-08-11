محرز يبحث الليلة عن تسجيل أول أهدافه في مرمى آرسنال

يسعى الدولي الجزائري، رياض محرز، لتسجيل أول أهدافه في مرمى "المدفعجية" سهرة اليوم، بعدما فشل في الوصول إلى شباك الفريق اللندني خلال 6 مباريات في "البريمرليغ

وبالرغم من تسجيل أفضل لاعب في افريقيا لسنة 2016، أمام 16 فريقا من الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2014-2015، إلاّ أنّه فشل في زيارة شباك العمالقة على غرار مانشستر يونايتد، أرسنال، وليفربول، فيما تمكن من التسجيل أمام كل من "ساوتامبتون، هال سيتي، بيرنلي، سوانزي سيتي، كريستال بالاس، واتفورد، مانشستر سيتي، إيفرتون، شيلسي، ويست بروميتش ألبيون، ستوك سيتي، توتنهام، ويستهام، سندرلاند، ميدلزبرغ، بورنموث