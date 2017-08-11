"عنتر يحيى" يحضر دورة الأحياء بباريس

حضر نجم الخضر سابقا، ببدلة رسمية رمادية اللون، وكان في كامل أناقته حسب ما وصفته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، حيث كان ضيف شرف الدورة الودية التي أطلق عليها إسم "رابطة أبطال ما بين الأحياء"، في بلدية "سارتروفيل" شمال غرب العاصمة باريس، وشاركت فيها فرق تمثّل مختلف الأحياء، وتتكون من لاعبين صغار تتراوح أعمارهم ما بين 9 و14 سنة.



وعبّر المناجير الحالي لنادي "أورليون" المنتمي لبطولة الرابطة الثانية الفرنسية، عن سعادته الكبيرة، بالشعبية التي يُحظى بها بين الناس الذين إلتفوا حوله وأخذوا صورا تذكارية معه، وأكّد "عنتر" في تصريح صحفي أنه يتشرف كثيرا بفتيان لا زالوا يتذكرون الهدف الذي سجله في مرمى الفراعنة برسم موقعة أم درمان 2009.



وأكد، عنتر، أنّ حضوره دورة ما بين الأحياء جعله يتذكر شبابه وطفولته، ونفى في المقابل أن يكون قد حضر لخطف المواهب الشابة قصد ضمها إلى فريقه "أورليون".





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