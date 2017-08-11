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مونديال لندن: بورعدة في الصف 19 بعد 3 مسابقات

نشر يوم 2017/08/11 111 0 سميرة.ل مونديال لندن: بورعدة في الصف 19 بعد 3 مسابقات
يتواجد العداء الجزائري، العربي بورعدة، بعد زوال اليوم الجمعة، في الصف التاسع عشر مؤقتا في سباق العشاري ضمن مونديال ألعاب القوى الجاري حاليا بالعاصمة البريطانية لندن، وهذا بعد ثلاث منافسات خاضها البطل الجزائري.

 كان بورعدة احتلّ الصف الثاني في سباق 100 متر لمنافسة العشاري صبيحة اليوم الجمعة، وهذا لحساب المجموعة الأولى وأنهى السباق في 10 ثواني و80 جزء من المئة، خلف الصربي "ميهايل دوداس" الذي سجل 10 ثواني و75 جزء من المئة.

واحتل العداء الجزائري المركز الـ 26 في رمي الجلة، بعد تحصله على 692 نقطة فقط، أما في القفز الطويل، فاحتل، بورعدة، المرتبة 20 من بين 34 متنافسا، وهذا بقفزة قدّرت بـ 7.22 متر.

وحسب آخر الأصداء من لندن، فإنّ صاحب المركز الخامس في أولمبياد "ريو" يعاني من إصابة طالته بعد منافسة القفز الطويل، ولا تزال أمام، بورعدة، منافستي القفز العالي (17 مساءً) وسباق 400 متر (20:45) في ختام اليوم الأول من العشاري.


 

 

 

 

 

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