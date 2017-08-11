أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

"بيرة" يخلف "مهداوي" على رأس تاجنانت

نشر يوم 2017/08/11 118 0 يونس رزيق "بيرة" يخلف "مهداوي" على رأس تاجنانت
عيّنت إدارة نادي "دفاع تاجنانت" لكرة القدم، اليوم الجمعة، المدرب "عبد الكريم بيرة" على رأس العارضة الفنية خلفا للمقال "عبد الرحمان مهداوي" الذي غادر الفريق قبل 24 ساعة.

سيستهلّ "بيرة " مهامه الجديدة مع الدفاع، برسم تربص مدينة "عين الدراهم" التونسية، وكان "بيرة" تولى منصب المدير الفني الرياضي لإتحاد العاصمة، قبل أن يعلن إستقالته نهاية الموسم الماضي.

وبعدما التحق "مهداوي" بالدفاع أول أمس الأربعاء، جرت الإطاحة بالمعني ساعات من بعد، إثر خلاف مع إدارة الفريق المتأسس سنة 1971

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ دفاع تاجنانت سيخوض ثلاث مقابلات ودية أمام كل من إتحاد بسكرة، غدا السبت، ومولودية سعيدة يوم الإثنين، ثم نادي "السيلية" القطري في مقابلة لم يحدّد تاريخها بعد

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا