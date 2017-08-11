"بيرة" يخلف "مهداوي" على رأس تاجنانت

سيستهلّ "بيرة " مهامه الجديدة مع الدفاع، برسم تربص مدينة "عين الدراهم" التونسية، وكان "بيرة" تولى منصب المدير الفني الرياضي لإتحاد العاصمة، قبل أن يعلن إستقالته نهاية الموسم الماضي.

وبعدما التحق "مهداوي" بالدفاع أول أمس الأربعاء، جرت الإطاحة بالمعني ساعات من بعد، إثر خلاف مع إدارة الفريق المتأسس سنة 1971

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ دفاع تاجنانت سيخوض ثلاث مقابلات ودية أمام كل من إتحاد بسكرة، غدا السبت، ومولودية سعيدة يوم الإثنين، ثم نادي "السيلية" القطري في مقابلة لم يحدّد تاريخها بعد