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"واتفورد" و"واست هام" يتنافسان على "تايدر"

نشر يوم 2017/08/11 135 0 كريم.تيغرمت "واتفورد" و"واست هام" يتنافسان على "تايدر"
يتواجد الدولي الجزائري "سفير تايدر سليتي"، محل إهتمام كل من الناديين الإنجليزيين "أف سي واتفورد" و"واست هام يونايتد"، حيث يسعى الجيش الأصفر والمطارق لضمّ متوسط الخضر قبل انقضاء موسم التحويلات الصيفي الجاري.

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، رغبة إدارتي "واست هام" و"واتفورد" في التعاقد مع لاعب "إنتر ميلانو" الايطالي السابق سفير تايدر، وهو ما يعني عودة محتملة لسفير إلى (البريمرليغ)، بعد التجربة القصيرة التي خاضها صاحب الـ25 عاما ضمن صفوف نادي "ساوثهامبتون" على شكل إعارة في صيف موسم 2014، قبل أن يعود إلى فريقه "إنتر ميلانو" الذي تخلى عنه بعد ذلك لنادي "ساسولو"، قبل عودة رئة المحاربين إلى "بولونيا" مقابل 4 ملايين أورو.

يجدر الذكر أنّ "تايدر" خاض خلال الموسم المنصرم 24 مباراة مع "بولونيا"، مسجلا ثلاثة أهداف.

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