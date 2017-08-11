"واتفورد" و"واست هام" يتنافسان على "تايدر"

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، رغبة إدارتي "واست هام" و"واتفورد" في التعاقد مع لاعب "إنتر ميلانو" الايطالي السابق سفير تايدر، وهو ما يعني عودة محتملة لسفير إلى (البريمرليغ)، بعد التجربة القصيرة التي خاضها صاحب الـ25 عاما ضمن صفوف نادي "ساوثهامبتون" على شكل إعارة في صيف موسم 2014، قبل أن يعود إلى فريقه "إنتر ميلانو" الذي تخلى عنه بعد ذلك لنادي "ساسولو"، قبل عودة رئة المحاربين إلى "بولونيا" مقابل 4 ملايين أورو.

يجدر الذكر أنّ "تايدر" خاض خلال الموسم المنصرم 24 مباراة مع "بولونيا"، مسجلا ثلاثة أهداف.