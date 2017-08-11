أنصار قلعة سراي: فيغولي WANTED !

علّق أنصار "الفاتح الأوروبي"، ملصقات على أعمدة الكهرباء في شوارع اسطنبول، برزت عليها صور المحارب، فيغولي، وكتبوا عليها باللغة التركية "البحث عن مفقود" (..)، وهذا بعدما سئموا انتظار وصول الخفّاش السابق إلى الحائز على كأس الاتحاد الأوروبي 2000.



وظلّ ترسيم صفقة "فيغولي" معلّقا، بعدما تداولت وسائل الإعلام توصل متوسط "واست هام" الانجليزي لإتفاق يقضي بإنضمامه إلى "قلعة سراي" لأربع سنوات، وفي كل مرة يقال أنّه سيصل اليوم أو غدا، دون أن يقدّم اللاعب أو وكيل أعماله أي تفسير أو تصريح في هذا الخصوص.



ولم تكن تلك الملصقات الوحيدة التي نشرها مجانين الفريق التركي، بل تداول رواد شبكات التواصل الإجتماعي، عدة صور تصب في الموضوع نفسه.







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