بلوزداد تواجه حمام سوسة غدا ووصول حامية يلهب تربص سوسة

ويعول الطاقم الفني كثيرا على هذا الاختبار الودي، لقياس مدى تطور لياقة لاعبيه، بعد حجم العمل المكثف الذي فرضه عليهم في الأيام الأخيرة، ويأمل في تقديم التشكيلة لمردود أفضل بعدما سجل عدة نقائص في اللقاء الودي الأول أمام اتحاد الشاوية، والذي انتهى بالتعادل بهدف في كل شبكة.

وعرفت التشكيلة البلوزدادية اليوم، التحاق اللاعبين المتأخرين عن بداية التربص، ويتعلق الأمر بكل من حامية، تاريكات، دراوي وخوذي، الذين تعذر عليهم السفر بسبب ارتباطهم بواجب الخدمة الوطنية، وتمكنت الإدارة من تسوية وضعيتهم والحصول على تسريح لهم لمغادرة تراب الوطن والالتحاق برفاقهم في تونس، وقد ألهب حامية التربص بوصوله الذي أفرح زملائه كثيرا.

واجتمع الرئيس محمد بوحفص، بأعضاء الطاقم الفني، والمدرب الرئيسي تودوروف بعد وصوله إلى سوسة، من أجل الحديث عن ظروف الإقامة والعمل، ووضع النقاط على الحروف بخصوص بعض القضايا العالقة.