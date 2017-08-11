ريفالدو :" نيمار سئم البقاء ظلا لـ ميسي ورحل حتى يصبح الرقم واحد في العالم "

وأكد الدولي البرازيلي السابق، أن خروج نيمار قد يساعد على تحفيز روح المجموعة في برشلونة، الذي توقَّع أن يحقق مشوارا ناجحا تحت قيادة مدربه الجديد إرنستو فالفيردي. وأضاف ريفالدو في تصريحاته :" نيمار كان لاعبا مهما في برشلونة، لكن الفريق أكبر من كل اللاعبين وسيستطيع تجاوز رحيله، الذي سيحفز روح الفريق بشكل أكبر، والجميع سيسعى لإثبات أنَّ اللاعبين يأتون ويرحلون، لكن النادي يبقى فوق الجميع".

وأضاف لاعب برشلونة الأسبق في تصريحاته :" مبلغ 222 مليون أورو الذي حصل عليه برشلونة من هذه الصفقة، سيساعده النادي على تحسين وضعيته المالية ويدفعه لإتمام تعاقدات جديدة".