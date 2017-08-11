أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

ريفالدو :" نيمار سئم البقاء ظلا لـ ميسي ورحل حتى يصبح الرقم واحد في العالم "

نشر يوم 2017/08/11 968 0 عبد الرؤوف بن طيب ريفالدو :" نيمار سئم البقاء ظلا لـ ميسي ورحل حتى يصبح الرقم واحد في العالم "
تحدث النجم البرازيلي ريفالدو، عنَ رحيل مواطنه نيمار عن برشلونة، وأبدى تفهمه للأسباب التي دفعته لترك الكامب نو، قائلا :" هدفه بالإضافة للمشروع الرياضي، هو أن يصبح أفضل لاعب في العالم، وعدم الاستمرار في أن يكون ظلاً لميسي".

وأكد الدولي البرازيلي السابق، أن خروج نيمار قد يساعد على تحفيز روح المجموعة في برشلونة، الذي توقَّع أن يحقق مشوارا ناجحا تحت قيادة مدربه الجديد إرنستو فالفيردي. وأضاف ريفالدو في تصريحاته :" نيمار كان لاعبا مهما في برشلونة، لكن الفريق أكبر من كل اللاعبين وسيستطيع تجاوز رحيله، الذي سيحفز روح الفريق بشكل أكبر، والجميع سيسعى لإثبات أنَّ اللاعبين يأتون ويرحلون، لكن النادي يبقى فوق الجميع".

وأضاف لاعب برشلونة الأسبق في تصريحاته :" مبلغ 222 مليون أورو الذي حصل عليه برشلونة من هذه الصفقة، سيساعده النادي على تحسين وضعيته المالية ويدفعه لإتمام تعاقدات جديدة".

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا