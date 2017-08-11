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بورعدة يحقق أفضل رقم له هذا الموسم وينسحب من مسابقة العشاري لـ مونديال لندن

نشر يوم 2017/08/11 1892 0 عبد الرؤوف بن طيب بورعدة يحقق أفضل رقم له هذا الموسم وينسحب من مسابقة العشاري لـ مونديال لندن
أعلن العداء الجزائري العربي بورعدة، انسحابه من مسابقة العشاري لبطولة العالم 2017، بعدما شارك في منافسات الـ 100 متر، رمي الجلة، القفز الطويل والقفز العالي، التي جرت اليوم الجمعة بالملعب الأولمبي بمدينة لندن الإنجليزية.

 

واحتل بورعدة المركز الـ 19 عقب ثلاث منافسات جرت صبيحة اليوم، بمجموع 2464 نقطة، قبل أن ينسحب خلال منافسة القفز العالي في الأمسية، بعدما تجاوز علو 1.90 متر، محققا مجموع 3178 نقطة.

وحقق بورعدة في سباق 100 متر أحسن نتيجة له في الموسم، بتوقيت قدره 10 ثواني و 80 جزء من المئة، محتلا المركز الثاني في مجموعته،كما تمكن بورعدة من تحقيق قفزة قدرها 7.22 متر في منافسة القفز الطويل، بفارق 23 سنتمتر عن أحسن قفزة، التي حققها التايلندي سوتهيساك (7.65 م). واستطاع بطل إفريقيا من تحقيق رمية قدرها 13.41 متر في منافسة رمي الجلة. 

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