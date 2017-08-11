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ألكاراز :" لا فرق لدي بين المنتخب المحلي والأول وأنا هنا لتشريف الألوان الجزائرية "

نشر يوم 2017/08/11 366 0 عبد الرؤوف بن طيب ألكاراز :" لا فرق لدي بين المنتخب المحلي والأول وأنا هنا لتشريف الألوان الجزائرية "
أكد الناخب الوطني، لوكاس ألكاراز، الأهمية الكبيرة التي يوليها للمنتخب الوطني المحلي، وذلك على هامش الندوة الصحفية التي نشطها عشية اليوم، بملعب حملاوي بقسنطينة، بمناسبة الموعد الذي ينتظر المنتخب الوطني المحلي سهرة الغد أمام نظيره الليبي، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018،

وقال التقني الإسباني في تصريحاته :" بالنسبة لي المنتخب المحلي يحظى بنفس الأهمية مثل المنتخب الأول، لأن الأمر يتعلق بمنتخب سيمثل الجزائر في منافسة قارية، وبالتالي أنا مطالب بالسهر على ضمان أحسن تمثيل للألوان الجزائرية، وفقا للعقد الذي يربطني بالاتحادية الجزائرية".

وأضاف لوكاس ألكاراز قائلا :" الفرق بين المنتخب المحلي والأول، هو أن الكاف لا تسمح لنا بالاعتماد على اللاعبين المحترفين، ونحن مطالبون بالتعامل مع العناصر المحلية، وسنعمل على تحقيق أفضل نتيجة والتأهل على حساب ليبيا"

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