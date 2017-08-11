ألكاراز :" لا فرق لدي بين المنتخب المحلي والأول وأنا هنا لتشريف الألوان الجزائرية "

وقال التقني الإسباني في تصريحاته :" بالنسبة لي المنتخب المحلي يحظى بنفس الأهمية مثل المنتخب الأول، لأن الأمر يتعلق بمنتخب سيمثل الجزائر في منافسة قارية، وبالتالي أنا مطالب بالسهر على ضمان أحسن تمثيل للألوان الجزائرية، وفقا للعقد الذي يربطني بالاتحادية الجزائرية".

وأضاف لوكاس ألكاراز قائلا :" الفرق بين المنتخب المحلي والأول، هو أن الكاف لا تسمح لنا بالاعتماد على اللاعبين المحترفين، ونحن مطالبون بالتعامل مع العناصر المحلية، وسنعمل على تحقيق أفضل نتيجة والتأهل على حساب ليبيا"