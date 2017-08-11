محرز ممر حاسم ويسقط أمام أرسنال في مباراة مجنونة

وكان أرسنال السباق للتهديف في وقت سريع، عن طريق مستقدمه الجديد لاكازيت، الذي سجل هدف التقدم في د 2، وعادل ليستر سيتي النتيجة سريعا في د 5 بواسطة أوكازاكي، ليضيف جيمي فاردي هدفا ثانيا في د 29، وعادل أرسنال النتيجة في د47 بواسطة ويلبيك، قبل أن يعيد جيمي فاردي التقدم إلى ليستر في د56 برأسية بعد ركنية نفذها رياض محرز بطريقة متقنة.

وفي الدقائق الأخيرة تمكن أرسنال من قلب النتيجة لصالحه بطريقة دراماتيكية، حيث عادل آرون رامزي النتيجة في د 83، قبل أن يسجل الفرنسي جيرو الهدف الرابع برأسية في د 85، ليهدي أرسنال فوزا شاقا في افتتاح البريمرليغ، في مباراة مجنونة.

وقدم نجم المنتخب الوطني مباراة مقبولة على العموم، ترمجمها بصناعة الهدف الثالث لزميله فاردي، كما كانت له عدة محاولات هجومية.