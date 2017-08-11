زرواطي: مركز سيدي موسى ملك لجميع الجزائريين ونطالب بإجراء لقاء استعراضي فيه كما يفعل البعض

من المنتظر أن تقص شبيبة الساورة شريط مبارياتها الودية خلال تربصها الجاري منذ يوم الأربعاء الماضي بمدينة الجديدة بالدار بالبيضاء المغربية، بمواجهة نادي أولمبيك أسفي المغربي، اليوم في حدود الساعة الخامسة مساء على أرضية ميدان هذا الأخير، في مباراة مهمة للطاقم الفني بقيادة فؤاد بوعلي، للوقوف عند مدى جاهزية لاعبيه، سواء من الناحية البدنية أو الفنية، بعد العمل المكثف الذي خضعوا له طيلة الفترة الماضية في بشار والخروب، حيث ينتظر أن يمنح التقني التلمساني فرصة المشاركة لجميع اللاعبين، قبل الشروع في رسم معالم التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها الموسم الجديد في الـ26 من الشهر الحالي أمام شبيبة القبائل بميدان هذا الأخير.

بن قويدر التحق أمس وبابيدي منتظر غدا

مثلما أشرنا إليه في عددنا السابق، التحق لاعب الوسط بن قويدر سهرة أول أمس بمقر معسكر الفريق في المغرب، بعد حصوله على ترخيص من السلطات العسكرية بمغادرة التراب الوطني، فيما تعمل إدارة الساورة بكل جهد من أجل حل مشكلة المدافع الكاميروني بابيدي مع التأشيرة، حيث من المنتظر أن يلتحق غدا على أقصى تقدير.

زرواطي لـ«النهار»: «مركز سيدي موسى ليس حكرا على مجموعة معينة»

على صعيد آخر، أكد الناطق الرسمي لفريق شبيبة الساورة محمد زرواطي، في حديث إلى «النهار» قبل مغادرة فريقه إلى مدينة الدار البيضاء المغربية يوم الأربعاء، أن مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى بالجزائر العاصمة، ملك لجميع الجزائريين وليس فئة معينة، مطالبا الهيئات المسؤولة عنه بمنحه رفقة اللاعبين القدامى للجنوب الكبير شرف إجراء لقاء استعراضي على أرضيته، مثلما كان عليه الأمر مع لاعبين قدامى سابقين ومسؤولي بعض الفرق في الأيام الماضية، بقوله: «أظن أن مركز سيدي موسى ملك لكل الرياضيين الجزائريين، سواء القدامى أو الحاليين، وليس حكرا على مجموعة معينة، كلاعب سابق، قبل أن أكون مسيرا، أطالب مسؤولي الكرة الجزائرية بمنحني رفقة اللاعبين القدامى للجنوب الكبير، حقنا بلعب لقاء استعراضي على أرضية هذا المركز، مثلما كان عليه الأمر في الأيام الماضية مع لاعبين قدامى ومسؤولين لفرق بالوسط الجزائري، كما نتمنى أن يشاركنا ويشرفنا وزير الرياضة الهادي ولد علي هذا اللقاء الاستعراضي مثلما شارك البعض في لقاء استعراضي بذات المركز في الأيام الماضية».

«هدفنا لعب الأدوار الأولى والكرة في مرمى المدرب واللاعبين»

وعن أهداف فريقه خلال الموسم الرياضي الجديد فقال الرجل القوي في إدارة الساورة: «كمسيرين على رأس هذا النادي، علمنا بكل جهد من أجل توفير كل الظروف الملائمة والجيدة للفريق لضمان تحضيرات في المستوى، كما أننا صرفنا أموالا طائلة للتعاقد مع أسماء مميزة واستقدام طاقم فني في المستوى، ناهيك عن ضمان تربصين في المستوى، وبالتالي الكرة في مرمى الطاقم الفني واللاعبين للعمل بجهد ورد الجميل، بضمان تحضيرات في المستوى للموسم الجديد الذي يبقى هدفنا فيه لعب الأدوار الأولى في البطولة والكأس».