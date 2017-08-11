وفاق سطيف يختتم تحضيراته اليوم بمواجهة السويحلي الليبي وديا

يختتم وفاق سطيف مبارياته التحضيرية خلال تربص تونس، أمسية اليوم، بمواجهة نادي السويحلي الليبي، في ثالث مباراة ودية منذ انطلاق التربص، بعد أن رفض الطاقم الفني تكثيف المباريات الودية واكتفى ببرمجة 3 فقط بسبب نقص التعداد وغياب أبرز الركائز عن التربص، وسيعمل المدرب في مباراة اليوم على إشراك التشكيلة الأساسية لفترة زمنية وأخذ فكرة دقيقة عن رد الفعل داخل أرضية الميدان ومدى ملاءمة منهجية اللعب مع العناصر الأساسية التي اختارها، خاصة أن موعد اليوم يعرف أول حضور للغابوني أوبامبو، إضافة إلى تواجد 22 لاعبا تحت تصرف الطاقم الفني، عكس المباراتين الأولى والثانية، رغم أن التعداد يعرف غيابات اضطرارية بسبب الإصابات.

وبخصوص معطيات مواجهة اليوم، فقد بدأ هاجس الإصابات يلاحق عناصر التشكيلة، فبعد الظهير الأيمن ربيعي الذي تعرض إلى إصابة جعلت الطاقم الطبي يمنحه راحة طويلة ستحرمه من مواجهة الجولة الأولى من البطولة أمام اتحاد الحراش، اضطر الوسط الهجومي عبد المومن جابو إلى مغادرة المباراة التطبيقية التي برمجها الطاقم الفني أول أمس، بسبب آلام على مستوى الركبة، بعد اصطدام بأحد زملائه، حيث يخضع للعلاج المكثف وسيستفيد من راحة اليوم لضمان تعافيه بشكل تام، كما تعرض الشاب بوسيف في نفس المباراة التطبيقية إلى إصابة حرمته من حضور التدريبات.

أوبامبو في أول ظهور لضمان التعجيل في تأقلمه

تعرف مواجهة اليوم أول ظهور للغابوني أوبامبو بألوان فريقه الجديد، ورغم التحاقه المتأخر أول أمس بالتربص وحاجته إلى برنامج تدريبي خاص لتدارك التأخر، سيعمد الطاقم الفني إلى إشراكه لفترة زمنية من أجل ضمان التعجيل في تأقلمه وانسجامه مع طريقة لعب بقية زملائه، كما سيكون المهاجم ناجي وزميلاه أمقران وسعيدي على موعد مع فرصة المشاركة على فترات خلال مباراة اليوم.

ماضوي عاين السويحلي أمام الشبيبة ويصر على الفوز

جسّد الطاقم الفني بقيادة المدرب ماضوي، حرصه على تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد أن توجه إلى مكان تربص شبيبة القبائل في موعد المواجهة الودية أمسية الثلاثاء الفارط أمام نادي السويحلي، ومن أجل معاينة الفريق الليبي وتسجيل نقاط قوته وضعفه، والتعامل مع المباراة كمواجهة رسمية، من خلال وضع الخطة المناسبة قصد الإطاحة به، خاصة أن نادي السويحلي كان قد حقق فوزا بثلاثية أمام شبيبة القبائل، ويصر ماضوي على تحقيق فوز معنوي ومباشرة التحضيرات لمواجهة الجولة الأولى بمعنويات مرتفعة.

لم يتجرع الخسارة الأولى أمام النجم الساحلي ويرفض مواجهة قفصة

أكدت مصادر موثوقة أن المدرب ماضوي ندم كثيرا على برمجة المواجهة الودية الأولى أمام النجم الساحلي، وأن علاقته الجيدة بالفرنسي فيلود وراء قبوله لعب المباراة، خاصة أن المنافس كان في أوج تحضيراته وفي مرحلة المنافسة الرسمية، من خلال مشاركته في المنافسة الإفريقية، جعلته يسحق التشكيلة بثلاثية لم يتجرعها المدرب ماضوي وجعلته أكثر حذرا من برمجة المباريات الودية بعد أن رفض عروض عدة فرق، آخرها فريق قفصة للتباري وديا.

حمّار يعد بضخ أجرة شهرين للاعبين و4 أجور لماضوي

عقد الرئيس حمّار اجتماعا مع عناصر التعداد، أخذ فيه الجانب المالي والمستحقات العالقة للاعبين القدامى على وجه الخصوص، حصة الأسد، حيث التزم أمام القدامى بضخ أجرة شهرين في حساباتهم البنكية في الساعات القادمة، وأكد أن كل لاعب سيجد قيمة أجرة شهرين مباشرة بعد العودة من التربص الحالي، والذي ينتهي هذا الإثنين. كما طمأن الرئيس حمّار المدرب ماضوي بخصوص مستحقاته العالقة من الموسم الفارط، والذي بقي يدين بأربع أجور شهرية التزم الرئيس حمّار بضخها مباشرة بعد نهاية التربص، مع موعد التقاء الرجلين على طاولة واحدة لتجديد عقد ماضوي.

وجلس مع المهاجم بونادير لفسخ عقده

دعا الرئيس حمّار المهاجم الشاب بونادير إلى الجلوس على طاولة المفاوضات قصد فسخ عقده بالتراضي، بعد أن منع ماضوي المهاجم من التدرب وأكد للإدارة عدم الحاجة لبقائه، لأسباب كشف أنها فنية وانضباطية، بسبب كثرة اشتباكاته مع اللاعبين منذ بداية التربص، حيث يهدف الرئيس حمّار إلى التوصل إلى أرضية اتفاق تؤدي إلى مغادرة اللاعب في صمت، خاصة أنه بإمكانه العودة لفريقه اتحاد وهران من قسم الهواة، حيث لازالت آجال التوقيعات مفتوحة.

الإدارة تباشر المفاوضات مع جابو لتمديد عقده

أكدت مصادرنا أن الرئيس حمّار باشر جولة من المفاوضات مع الوسط الهجومي جابو، بعد أن فاتحه أول أمس وعرض عليه فكرة تمديد العقد مقابل الحفاظ على أجرته الشهرية، وهو الذي ينتهي عقده مع الفريق شهر ديسمبر القادم، حيث سيكون حرا من أي ارتباط وهو ما لا يخدم مصالح الفريق.

باكير لم يتدرب ويلتحق بقائمة المصابين

لم يتمكن المهاجم الشاب باكير من التدرب، أمس، بعد أن شعر بآلام على مستوى العضلة المقربة جعلت الطاقم الطبي يفضل منحه راحة يوم أو يومين لتفادي تضاعف الآلام، فرغم أن نسبة التحاقه وحضوره مباراة اليوم تبقى قائمة إلا أن الإصابة قد تعاوده في أي لحظة، ومع اتساع رقعة المصابين بدأت الأنظار تتوجه إلى المحضر البدني بوجنان، خاصة أن الآلام العضلية تكون نتيجة للبرنامج التدريبي غير المدروس.