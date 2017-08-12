بالفيديو.. فرحات يُلفت الأنظار برابع تمريراته الحاسمة وينتظر لفتة من ألكاراز

يبدو بأن اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، عازم على لفت أنظار الناخب الوطني، لوكاس ألكاراز وهذا قبل المواجهة المُزدوجة التي تنتظر "الخضر" أمام زامبيا سبتمبر الداخل في إطار تصفيات مونديال 2019 بروسيا، حيث أنّ إبن برج منايل واصل عروضه القوية مع عميد الأندية الفرنسية "لوهافر" ورفع رصيده لأربع تمريرات حاسمة بعدما كان وراء هدفين من الثلاثية التي سجلها زملاؤه في اللقاء السالف ذكره.

نلفت النظر إلى أنّ "زينو" وإضافة لكراته الأربعة الحاسمة، فقد تمكن من زيارة الشباك في مُناسبتين في إحصائيات أكثر من مميّزة بالنسبة للاعب السابق لإتحاد العاصمة.

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