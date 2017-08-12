شبيبة القبائل تفوز ودياً على مولودية وهران

تمكّن "الكناري" من تحقيق الفوز، في ثاني مباراة تحضيرية يخوضها خلال فترة التحضيرات التي يجريها الفريق حاليا بتونس، بعدما انهزم في اللقاء الأول أمام السواحلي الليبي، حيث دخل أشبال المدرب "رحموني" بعزيمة كبيرة رغم الطابع الودي للمباراة، ما مكّنهم من المبادرة للتهديف نهاية الشوط الأول عن طريق "بن علجية" في الدقيقة 45، قبل أنّ يضيف زميله "مصباحي" الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، بعد دخوله بديلا للمستقدم الجديد "ستيف أكيدي"، الذي ظهر بوجه شاحب في هذا اللقاء.

هذا وستكون شبيبة القبائل على موعد مع مواجهة ودية أخرى غدا الأحد، والتي ستجمعه بنصر حسين داي بمدينة قمرة التونسية.