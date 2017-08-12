"ولد علي": "سأصلح بين زطشي وقرباج"

على هامش زيارته التفقدية إلى ملعب الشهيد بن حملاوي بقسنطينة، قال، ولد علي، أنّه تحدّث إلى كل من "زطشي" و"قرباج" ودعاهما إلى الصلح، وأوضح أنّ المشكل بينهما ليس كبيرا وليس شخصيا، مؤكدا أن خدمة لمصلحة الكرة الجزائرية عليهما وضع الخلاف بينهما جانبا: "تحدثت مع زطشي وقرباج، لا يوجد مشكل كبير بينهما، وأعتقد أن المشكل يكمن في التواصل ليس إلاّ، يجب أن يجلسا معا للتشاور، والحديث خدمة للكرة الجزائرية وتطويرها".



" الدولة تدعم المحليين"



أكد الوزير دعم الدولة الجزائرية للاعب المحلي، مستدلا بتنقله إلى قسنطينة من أجل متابعة مواجهة المنتخب الوطني المحلي أمام نظيره اللليبي سهرة اليوم السبت (20.45)، وتمنى أن يشق اللاعب المحلي طريقه إلى المنتخب الأول، وأشاد أيضا بالمدرب الإسباني "لوكاس ألكاراز"، كما أوضح أنّ الدولة تواصل دعمها للإتحادات الرياضية في حل مشاكلها.